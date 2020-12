Amt : Öffnungszeiten der Verwaltung in Saarburg und Kell

Saarburg/Kell (red) Die Büros der Verwaltung Saarburg-Kell sind von Montag, 21. Dezember, bis Donnerstag, 31. Dezember, geschlossen. So auch die Bürgerbüros in Saarburg und Kell am See bis voraussichtlich 10. Januar 2021.

Das Bürgerbüro in Saarburg ist nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06581/81-300 für dringende Angelegenheiten erreichbar. Dies gilt vorrangig für die Ausstellung von Bescheinigungen des Stimmrechts und der Wählbarkeit für die Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am 14. März 2021.