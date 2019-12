Gemeinschaft : Offener Treff in Hermeskeil

Offener Treff in Hermeskeil

Hermeskeil Das Organisationsteam des „Offenen Treffs“ lädt am Donnerstag, 19. Dezember, ins Mehrgenerationenhaus Johanneshaus in Hermeskeil ein. Der „Offene Treff“ beginnt um 14.30 Uhr im Raum „Gaststätte Adolf Kolping“.

Es werden gemeinsam weihnachtliche Lieder gesungen, mit musikalischer Begleitung von Heinz und Gertrud Reinert am Akkordeon und an der Gitarre sowie mit Maria Pink an der Flöte. Ausreichend Textmappen sind vorhanden.