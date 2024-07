Hermeskeiler Stadtwoche „Garagengold“ in der Fußgängerzone

Zum zweiten Mal hatten die Old- und Youngtimer-Freunde der Stadt zu einem Treffen mit altem „Garagengold“ eingeladen. Und die Resonanz war überwältigend. Um 12 Uhr erhielt Udo Münster mit seinem Team oben an der Saarstraße die Nachricht: „Keine Einfahrt mehr. Alles voll.“ Rund 100 Fahrzeuge quer durch alle Marken und Jahrgänge konnten von 11 bis 18 Uhr bewundert werden. „Wir haben in diesem Jahr auch qualitativ mit unseren Besuchern zugelegt. Es sind ganz seltene Fahrzeuge darunter – so wie ein Ferrari 348 GTS oder eine Corvette Stingray“. René Treitz von den Oldtimerfreunden zeigte sich sehr zufrieden mit der Auslastung. Einer Wiederholung des Oldie-Treffens im Rahmen der Stadtwoche dürfte also nichts im Weg stehen. Foto: Jürgen C. Braun