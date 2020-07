Bildung : Online 3-D-Workshop für Schüler aus Konz

Konz/Trier Die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule Konz hat einen 3-D-Workshop an der Hochschule Trier besucht – aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Webinar.

Michael Hoffmann, der an der Hochschule Trier das Fachgebiet Digitale Produktentwicklung und Fertigung betreut, leitete den Online-Workshop. Unterstützt wurde er von Paul Bazzi, einem studentischen Mitarbeiter. Die Schüler nahmen am Smartphone, am eigenen Rechner oder an Computern an der Fachoberschule Konz teil.