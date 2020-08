Volkshochschulen : Online-Kurse als Antwort auf Corona in den Volkshochschulen im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg/Konz Wegen des Unterrichtsausfalls während des Lockdowns bekamen viele Dozenten weniger Geld. Wenn möglich, startet der Normalbetrieb nach den großen Ferien.

Der Lockdown hat die KVHS zum kurzfristigen Abbrechen zahlreicher Kurse gezwungen. In den folgenden zwei Monaten konnten auch keine neuen Kurse mehr gestartet werden. Danach war nur ein stark eingeschränkter Neustart möglich. In Zahlen bedeutet dies: Bis zum 9. Juli mussten 432 Kurse und Einzelveranstaltungen abgebrochen werden, oder sie mussten ganz ausfallen. Dies betraf 5135 Unterrichtsstunden; dadurch entfielen 35 611 Euro an Gebühreneinnahmen. Für die Dozenteninnen und Dozenten bedeutete der Unterrichtsausfall einen Verlust von 94 338 Euro an Honoraren. Auch die ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter der VHS-Außenstellen erhielten durch den Ausfall während des Lockdowns eine geringere Aufwandsentschädigung. Die Kreisvolkshochschule bemühte sich ebenso wie andere Weiterbildungseinrichtungen darum, ihre Angebote wenigstens teilweise auf digitalem Wege zu verbreiten. So bot die VHS-Außenstelle in Saarburg drei Webinare an, von denen zwei zustande kamen. Weitere Online-Kursangebote gab es bei den VHS-Außenstellen in Konz und in Schweich.