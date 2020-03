Bildung : Mit dem Ausweis der Bibliothek online lernen

Konz Satz des Pythagoras? Stoffwechsel? Potsdamer Abkommen? Ob Klausur oder mündliche Prüfung: Schnell und effektiv nachschlagen und lernen können Schüler sowie Interessierte jetzt online mit dem Duden Basiswissen Schule und Duden Sprachwissen über Munzinger Online, wie die Konzer Stadtbibliothek informiert.

In der Zeit, in der die Stadtbibliothek geschlossen ist, wird der Zugang zu Duden Basiswissen Schule und Duden Sprachwissen freigeschaltet. Die Daten zur Freischaltung erhalten die Nutzer auf Nachfrage in der Stadtbibliothek Konz.