Selbsthilfe : Online-Workshop zu Depressionen

Hermeskeil (red) Die Selbsthilfegruppe Depression & Burnout Hermeskeil lädt zum Online-Workshop zum Thema „Achtsamer Umgang mit Bedürfnissen“ in Kooperation mit Referentin Laurette Bergamelli (Achtsamkeitstrainerin) ein.

Der Workshop findet am Samstag, 28. November, von 14.30 bis 17 Uhr statt. Betroffene haben hierbei die Möglichkeit, die Selbsthilfegruppe kennenzulernen. Coronabedingt sind Treffen zur Zeit nur online möglich. Anmeldung per Mail an depression.hermeskeil@t-online.de