Dorfentwicklung : Barrierefrei und ohne Funkloch?

Vorplatzgestaltung und Barrierefreiheit fürs Bürgerhaus will Onsdorf in diesem Jahr schaffen. Foto: Herbert Thormeyer

ONSDORF Onsdorfer Bürgerhaus soll 2021 für alle erreichbar werden. Ein neuer Funkmast holt das Dorf aus dem „Tal der Ahnungslosen“

An den Vorhaben in 2021 arbeitet der Onsdorfer Ortsbürgermeister Klaus Fuchs schon länger: „Im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes soll in diesem Jahr die Zuwegung und der Vorplatz zum Bürgerhaus einschließlich einer behindertengerechten Rampe neu ausgebaut werden.“ Das ist schon mehrfach gescheitert.