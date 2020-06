Religion : Open-Air-Gottesdienst im Park in Fisch

Im Dorfpark Lebensfluss in Fisch feiert die Katholische Kirchengemeinde St. Jakobus Litdorf-Rehlingen Fronleichnam. Foto: TV/Otmar Wacht

Fisch/Saarburg-Kahren (red) Aufgrund der Corona-Pandemie kann in der Pfarrkirche St. Jakobus in Litdorf-Rehlingen kein Gottesdienst stattfinden. So wurde in Zusammenarbeit mit Pastor Goeres der Entschluss gefasst, ausnahmsweise die Fronleichnamsmesse im Dorfpark Lebensfluss in Fisch zu feiern.