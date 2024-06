Infos und Tipps Welche Musiker im Sommer Open-Air-Konzerte in Saarburg geben

Die Sommerhitze lässt auf sich warten, aber bei Temperaturen um die 20 Grad lässt es sich in den langen Nächten doch gut feiern. Solange es nicht regnet. Für diesen Fall kündigt Veranstalter Christof Kramp von Station-K eine Verlegung der jeweiligen Konzerte in die Saarburger Stadthalle an: „So können die Besucher auf jeden Fall das Konzert im Trockenen erleben.“