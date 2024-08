Konzerte in der Saarburger Kaserne Open-Air-Konzerte von Anna R. und Wolf Maahn verlegt

Saarburg · Die in Saarburg geplanten Open-Air-Konzerte von Anna R. und Wolf Maahn wurden laut Veranstalter Station K. aus produktionstechnischen Gründen verlegt. Anna R., die mit dem Duo Rosenstolz bekannt wurde, wird stattdessen am 5. November in Trier in der Europahalle auftreten.

21.08.2024 , 15:26 Uhr

AnNa R. Foto: Mike Auerbach