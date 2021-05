Open-Air-Gottesdienst in Ockfen

Ockfen Fronleichnam findet dieses Jahr im Freien statt.

Das Festhochamt an Fronleichnam, 3. Juni, wird als Open-Air-Gottesdienst an der Lourdes-Kapelle, Kreuzung Bocksteinstraße und Weinbergstraße in Ockfen, gefeiert. Für entsprechende Bestuhlung wird gesorgt sein, um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten. Dieses ist telefonisch erreichbar unter 06581/3577, und zwar montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr.