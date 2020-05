Kostenpflichtiger Inhalt: Natur-Frevel : Orchideen-Diebe schädigen Biotop bei Hermeskeil

Werner Becker vom Arbeitskreis Heimische Orchideen Rheinland-Pfalz/Saarland, Landwirt Markus Eiden und Biotopbetreuer Patrick Jaskowski (von links) an einem der vielen Löcher im Biotop. Ausgegrabene Orchideen wie die Breitblättrige Fingerwurz (Foto links) sind nicht nur für die Fläche verloren. Denn sie gedeihen kaum an neuen Standorten. Foto: Ursula Schmieder

Hermeskeil Im Hochwald wurden – in großem Stil und daher vermutlich gewerbsmäßig – wild wachsende Orchideen ausgegraben, die andernorts kaum mehr gedeihen.



Mehr als 20 wilde Orchideen sind auf einer Wiese bei Hermeskeil ausgegraben worden und damit unwiederbringlich verschwunden. Anfang Mai machte Werner Becker vom Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) Rheinland-Pfalz/Saarland (AHO) die traurige Entdeckung. Als dann auch noch eine Orchideen-Wiese in der Blühphase gemäht wurde, wandte er sich an den Trierischen Volksfreund. Denn auf dieser Wiese werden nun zumindest in diesem Jahr ebenfalls keine Orchideen mehr blühen, bedauert der Leiter der AHO-Gruppe Trier.

Inzwischen hat sich zumindest dieser zweite Vorfall von „Orchideen-Frevel“, so Becker, aufgeklärt. Dass die Wiese nicht erst nach der Orchideen-Blüte gemäht wurde, war laut Pächter Markus Eiden, der sich eigeninitiativ bei ihm meldete, nämlich ein Versehen. Ein Mitarbeiter habe die Fläche aufgrund eines Missverständnisses statt einer anderen Fläche gemäht.

Auch auf die Breitblättrige Fingerwurz hatten es die Diebe im Biotop bei Hermeskeil abgesehen. Foto: Werner Becker

Info Artenschutz im Feuchtgebiet Das betroffene Feuchtgebiet bei Hermeskeil ist ein nach Paragraf 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgewiesenes Biotop. Laut Becker gedeihen auf der Fläche nicht nur Orchideen wie die Fleischfarbene Fingerwurz, die Breitblättrige Fingerwurz oder die Berg-Kuckucksblume: „In guten Jahren blühten dort zwischen 500 und 700 Pflanzen. Heute sind es wegen unerlaubter Eingriffe nur noch maximal 100 bis 150 Exemplare.“ Zu solchen Eingriffen zählen das Mähen, das auf den Flächen bis Ende Juli verboten ist, wie das Pflücken oder Ausgraben – für privaten wie für gewerbsmäßigen Gebrauch. Orchideen zählen zu den nicht nur streng, sonders „besonders“ geschützten Arten. So wie Wiesenblumen nur handstraußweise gepflückt und Pilze nur für den persönlichen Tagesverzehr geerntet werden dürfen, gilt für Orchideen Paragraf 44 (BNatSchG). Er verbietet es, „wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“.

Der Landwirt, der etwa zeitgleich eine Blumenwiese als Bienen- und Insektenweide einsäte, bedauert das sehr. Revierförster Jörg Clemens, an den er sich wegen des verursachten Schadens wandte, empfahl ihm daher, sich mit Becker in Verbindung zu setzen. Beide wollen nun gemeinsam überlegen, wie sich solche Fehler künftig vermeiden lassen könnten. So wäre es etwa denkbar, geschützte Flächen umzäunen oder mit einem Seil umspannen zu lassen. Die Kosten könnte der AHO übernehmen, der die geschützten Flächen aber auch kaufen könnte. Der Verein sei Eigentümer von mehr als 140 Hektar Land – fast ausschließlich in Rheinland-Pfalz – und habe weitere Flächen gepachtet, erklärt Becker.

Nicht aufgeklärt ist, wer „im großen Stil“ die vielen geschützten Orchideen (siehe Info) ausgegraben und sie, Reifenspuren nach, wohl per Auto abtransportiert hat. Ob sie jemand im eigenen Garten eingepflanzt hat oder die Pflanzen nun – verbotenerweise – teuer im Internet angeboten werden, ist dabei fast unerheblich. Denn die Blumen sind so oder so in den meisten Fällen für immer verloren. Orchideen gehen in Gärten, die ja in aller Regel gedüngt sind, binnen kurzer Zeit ein. Und ebenso in ungedüngten Böden, die je nach Orchideenart mal kalkreich, mal eher sauer sein müssen. Denn ihnen fehlt die überlebenswichtige „Symbiose mit Bodenpilzen“, erklärt Patrick Jaskowski. Der Biotopbetreuer der Mertesdorfer Gesellschaft Hortulus ist von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, der Oberen Landesbehörde, mit dem Naturschutz-Management im Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier beauftragt.

Bevölkerung soll aufmerksam sein

Jaskowski begrüßt die Überlegungen von Becker und Eiden, zumindest die Mähproblematik in den Griff zu bekommen. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen könnten zudem über Vertragsnaturschutzprogramme Förderungen aus Mitteln der Europäischen Union beantragen. Damit werden Verluste wie die durch mähzeitenbedingt minderwertiges Heu ausgeglichen. Gegen Pflanzendiebstahl hilft hingegen aus seiner Sicht nur eine stärkere Sensibilisierung, eine aufmerksamere Bevölkerung.