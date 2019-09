Dorfentwicklung : Rat löst Problem mit Anliegerstraße

Nicht nur diese Gewerbebetriebe, die auf dem Schild am Ortseingang angezeigt werden, sind trotz Sperrung der Ortsdurchfahrt erreichbar, sondern künftig auch die Betriebe in der Leuktalstraße. Dies ermöglicht die Freigabe der Kirchstraße, die bislang nur Anlieger nutzen durften. Foto: TV/Marion Maier

TRASSEM Der Ortsgemeinderat Trassem hat die Kirchstraße nach kurzem Disput teilweise freigegeben. Außerdem berieten die Mitglieder, wie es mit der Stützmauer an der Saarburger Straße weitergeht. Sie soll für 26 000 Euro saniert werden.

Die Gewerbetreibenden und Anlieger der Trassemer Leuktalstraße können aufatmen. Der Ortsgemeinderat hat den Teil der Kirchstraße, der noch von der Baustelle der Ortsdurchfahrt betroffen ist (ab Wiesenstraße), für den Verkehr freigegeben, allerdings nur bis zu 3,5 Tonnen Fahrzeuggewicht. Bislang durften nur Anlieger die Straße nutzen. Jetzt müssen Autofahrer, die in die Leuktalstraße wollen, keine Umwege mehr über den Gau fahren oder riskieren, von der Polizei in der Kirchstraße kontrolliert zu werden.

Bis April soll die neue Regelung gelten, danach ergibt sich beim Ausbau der Ortsdurchfahrt wieder eine völlig neue Baustellensituation. Zuvor hat Ortsbürgermeister Roland Konter seine Bitte an das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell nach Einzelausnahmegenehmigungen vorgetragen. Mit der Begründung, dass die Dringlichkeit sehr strenge Anforderungen erfüllen müsse, wurde von Ausnahmegenehmigungen abgesehen. In einer Mail der Polizeiinspektion Saarburg, die Ortschef Konter ebenfalls vorträgt, weist Stephan Wagner auf die verkehrsbeschränkenden Anordnungen hin und sagt: „Jederzeit sind Kontrollen im Rahmen der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung möglich.“ – „Innerorts ist das aber unsere Sache“, betont Bernd Koewenig (Bürger für Trassem), und sein Fraktionskollege Reimund Boquoi ergänzt: „Das Schicksal der Gewerbetreibenden in der Leukstraße kann uns doch nicht egal sein.“ So ringt sich der Rat nach einem kurzen Disput mit der CDU-Fraktion durch, die Durchfahrtsbeschränkung in der Kirchstraße zu lockern.