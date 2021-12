Medizin : Nach Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums in Saarburg: Orthopädie-Praxis Hubrich öffnet am 17. Januar

Saarburg Der Orthopäde arbeitet künftig als selbständiger Arzt.

Dr. Thomas Hubrich plant, seine Orthopädie-Praxis in Saarburg in der Heckingstraße 35 am Montag, 17. Januar, zu öffnen. Hubrich hat zuletzt als Orthopäde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Trierer Brüderkrankenhauses in Saarburg gearbeitet. Die Klinik hat das MVZ zum Ende des Jahres geschlossen (der TV berichtete). Hubrich wird im kommenden Jahr in denselben Praxisräumen als selbstständiger Arzt weiter arbeiten. Er sagt: „So kann ich mein eigener Chef sein und selbstständig bestimmen, wo ich meine Prioritäten setze.“ Die Mehrarbeit nehme er dafür in Kauf. Den Wunsch, als selbstständiger Arzt in der Region zu praktizieren, verfolge er bereits seit längerem. Derzeit würden die Räume noch umgebaut. Hubrich will sie auch renovieren lassen, offen ist allerdings noch zu welchem Termin er das schafft.