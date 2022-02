Medizin : Orthopädie-Praxis in Saarburg öffnet mit Verzögerung

Saarburg Eigentlich sollte die Praxis von Dr. Thomas Hubrich bereits seit 17. Januar Patienten offenstehen, doch die Eröffnung hat sich verzögert. Der Orthopäde erklärt, woran das liegt.

Dr. Thomas Hubrich will seine Orthopädie-Praxis in Saarburg, in der Heckingstraße 35, in den kommenden Wochen öffnen. Dies hat der Mediziner auf TV-Rückfrage versichert. Ursprünglich sollte seine Praxis bereits seit 17. Januar laufen, doch kam es zu Verzögerungen. Komplikationen bei der Renovierung und eine Erkrankung seien dazwischengekommen, erklärt der Arzt. Noch kann er nicht genau sagen, wann es losgeht, doch soll es bald sein.