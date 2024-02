Ortsbürgermeister-Wahlen am 9. Juni Welche Gemeindechefs im Raum Hermeskeil aufhören und wer nochmal antritt

In den Städten und Dörfern haben die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterin eine wichtige Aufgabe. Sie sind die ersten Ansprechpartner für die Bürger, sie stoßen wichtige Projekte an, sie kümmern sich, damit es im Ort vorangeht. Somit tragen sie auch große Verantwortung. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni haben die Bürger die Wahl, wer die Geschicke ihre Gemeinde für die nächsten fünf Jahren lenken soll. In der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil steht jetzt schon fest, dass mindestens ein Drittel der Amtsinhaberinnen und -inhaber nicht mehr antreten wird.