Wincheringen : Ortsbürgermeister dankt Müllwerkern für ihr Engagement

Wincheringen An Kritik haben die Müllwerker in der jüngsten Vergangenheit einiges zu hören bekommen. Volle Gelbe Müllsäcke, die im Hochwald wegen verschneiter Straßen liegen geblieben waren, hatten zu einigen Beschwerden geführt.

Doch es gibt auch Menschen, die sich mit Lob, das ja ohnehin viel zu selten verteilt wird, an die Müllwerker zu Wort melden. So Elmar Schömann, Ortsbürgermeister von Wincheringen. In der Nacht zum Donnerstag und am frühen Donnerstagmorgen hatte laut Schömann ein kräftiger Sturm viele Gelbe Säcke in Wincheringen zerstört und verweht.