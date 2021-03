Ortsdurchfahrt Biebelhausen : Ayl will mitreden bei der Planung

AYL Der Gemeinderat beschließt, sich dem mittelfristigen Bauprogramm für die Ortsdurchfahrt Ayl-Biebelhausen anzuschließen – aber nicht bedingungslos.

Der Landesbetrieb Mobilität teilt dieser Tage vielen Ortsgemeinden mit, dass der Landkreis verschiedene Ortsdurchfahrten ins mittelfristige Ausbauprogramm aufgenommen hat. In Ayl betrifft das die Kreisstraßen 130 und 131 in Biebelhausen. „Die Planung ist nur ein erster Schritt“, sagte Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Man wolle wissen, was das alles kostet, und in die Planung mit einbezogen werden.