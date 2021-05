Verkehr : Ortsdurchfahrt im Tälchen ab dem Nachmittag wieder frei

Konz-Obermennig Die Bauarbeiten in Obermennig sind schneller als erwartet vorangeschritten.

Ortsvorsteher Dieter Klever meldet via Facebook, dass die Ortsdurchfahrt in Obermennig am Freitagnachmittag wieder freigegeben werde. „Gute Nachricht! Die Durchfahrt wird ab heute Nachmittag wieder möglich sein in Obermennig“, schreibt er.