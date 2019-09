Straßenbau : Das große Buddeln in Kommlingen beginnt

Konz-Kommlingen Die Ortsdurchfahrt (K 136) des Konzer Stadtteils wird ab Montag erneuert. Die Straße wird zum Teil gesperrt.

Dass die Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen erneuert wird, ist schon länger bekannt. Nun hat der Landesbetrieb Mobilität angekündigt, dass die Arbeiten am Montag, 30. September, in der Talstraße (K 136) beginnen. Danach herrscht wegen der Arbeiten voraussichtlich 18 Monate lang Ausnahmezustand in dem Konzer Stadtteil, denn so lange dauern die in zwei Bauabschnitte aufgeteilten Arbeiten laut Angaben des LBM.