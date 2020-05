Straßenbau : Ortsdurchfahrt wird ausgebaut

Serrig Am Montag sollen die Arbeiten an der Domänenstraße beginnen.

Etwa eineinhalb Jahre, also bis Ende 2021, soll laut Landesbetrieb Mobilität Trier an der Serriger Ortsdurchfahrt (K 138) gearbeitet werden. Am Montag, 11. Mai, geht es los. Laut Ortsbürgermeister Karl Heinz Pinter sind die Anwohner froh, wenn die Straße gemacht wird. Sie sei in einem desolaten Zustand.