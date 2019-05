Neues Bauland fürs Dorf : Freudenburg will altes Amtshaus kaufen

Denkmal in erbärmlichem Zustand: Der Freudenburger Ortsgemeinderat hat für den Ankauf der Alten Bürgermeisterei gestimmt. Foto: Herbert Thormeyer

Freudenburg Der Ortsgemeinderat hat auch beschlossen, seine Ortsgrenze zu verlegen. Der Grund: ein Neubaugebiet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Junkerskreuz und Dorfwiese heißen die beiden Baugebiete, mit denen Freudenburg wachsen will. In der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl zeigte Planer Andreas Heinke vom Büro Paulus & Partner die neueste Variante der beiden Entwürfe. 35 beziehungsweise 13 Baustellen könnten in einem jeweiligen ersten Bauabschnitt ausgewiesen werden.

Ortsbürgermeister Bernd Gödert liegt ein gutes Dutzend Anfragen von Bauwilligen nach Grundstücken vor, und der Ortschef ist sicher: „Wenn wir mehr anzubieten haben, werden das noch viel mehr.“

Info Freudenburg bleibt ohne Ladestation Marco Felten von Innogy warb im Freudenburger Rat für die Installation einer Station, an der zwei Elektroautos parallel ihre Batterien laden können. Der Kommunalbetreuer des Energieunternehmens erklärte die Förderung des Bundesverkehrsministeriums mit fünf Millionen Euro und den mit abzuschließenden Vertrag, für den Freudenburg jährlich acht Jahre lang 86,70 Euro bezahlen müsste. Die Ladesäulen würden sich als Werbeflächen eignen. Felten sieht die Bedeutung auch als Standortvorteil in touristischer Hinsicht. Doch der Ortsgemeinderat stimmte mit sieben Ja- und sieben Neinstimmen bei einer Enthaltung ab. Bei einem Patt gilt das Projekt als abgelehnt.

Die notwendige Linksabbiegespur zum Junkerskreuz wird vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) befürwortet. Der Rat beschloss außerdem die Verlegung der Ortsgrenze an den Rand des Neubaugebietes. Dadurch, dass dann Tempo 50 gilt, wird auch der Lärm dort etwas reduziert. Ein Lärmschutzgutachten muss trotzdem noch eingeholt werden.

Verfeinert wird auch die Planung der Dorfwiese am Fuße der Burg. Hier wird ein Fledermausgutachten nötig, was eventuell Ausgleichsmaßnahmen bedingt. Die Weiterentwicklung dieses kleineren Baugebietes findet nur eingeschränkte Zustimmung. Bei acht Ja- und sieben Neinstimmen wird die Planung fortgesetzt.

Der scheidende Dorfchef Gödert wünscht sich: „Es wäre schön, wenn Mitte nächsten Jahres Baureife für beide Gebiete erreicht wäre.“

In einer Bürgerversammlung ist der Ankauf der Alten Bürgermeisterei befürwortet worden. „Da haben wir einen klaren Auftrag“, findet Gödert. Kulturzentrum, Museum oder Bürgerhaus, was soll aus dem als Denkmal geschützten Haus werden? Keiner weiß es. Den Abriss anzustreben, um Parkplätze auszuweisen, wäre laut Gödert ein langwieriger Prozess, denn so ohne weiteres wird der Denkmalstatus nicht aufgehoben, was auch schon das Oberlandesgericht in Koblenz bestätigt hat.