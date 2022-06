Bauprojekt : Elf Meter Höhenunterschied am Hang: So sehen die ersten Pläne für das neue Weingut Dostert in Nittel aus

Ein Entwurf: Der neue Nitteler Winzerbetrieb soll sich in den Hang am Ortsrand einschmiegen. Foto: Herbert Thormeyer

Nittel Der Platz zu knapp, die Straße zu eng für große Lastwagen – das Nitteler Weingut Dostert will aus dem Ortskern wegziehen und am Ortsrand neu bauen. Mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans hat der Ortsgemeinderat nun ein positives Signal gesetzt. So könnte das neue Weingut am Hang aussehen.

Südlich der Landesstraße nach Onsdorf, in der Verlängerung der Straße im Oberberg, liegt in Nittel das Gebiet mit dem Flurnamen „Auf dem Kalkofen“. Dorthin will das Weingut Matthias Dostert seine Betriebsstätte umsiedeln. Die Erweiterungsmöglichkeiten in der Weinstraße im Ortskern sind erschöpft. Ferner würde hier künftig die Verkehrssituation deutlich entspannt.

Jetzt hat der Ortsgemeinderat Nittel grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben, der die rechtliche Voraussetzung darstellt, damit in diesem Außenbereich gebaut werden darf.

Projektentwickler Claudius Frühauf aus Wiltingen stellt klar: „Auch bei einem solchen vorhabenbezogenen Projekt durchläuft die Planung alle Stufen, als ob es ein Neubaugebiet wäre oder ein Industriegebiet erschlossen würde.“ Das heißt: Offenlegung der Planung im Konzer Rathaus, Beteiligung der Bürger, sowie Fachbehörden und Verbände, die alle Bedenken und Anregungen vorbringen können. Alles läuft nach den Vorgaben des Paragrafen 13b des Baugesetzbuches, dessen Regelungen vom Bundesgesetzgeber bis Ende 2024 verlängert worden sind.

In der Weinstraße, im Ortskern von Nittel, sind die Expansionsmöglichkeiten des Weingutes erschöpft. Foto: Herbert Thormeyer

Das Planungsbüro von Andreas May hat dem Nitteler Rat seinen Entwurf des Hauses vorgestellt, und zwar nicht nur die Umrisse und die Grundstückseinteilung. Vielmehr konnten die Ratmitglieder mit einer realistischen digitalen Darstellung sehen, wie sich das künftige Gebäude in die doch recht steile Hanglage einfügen soll.

So könnte das neue Weingut Dostert in Nittel aussehen

Planer May will das neue Weingut zum großen Teil in den Hang bauen: „Das Untergeschoss verschwindet zum großen Teil im Erdreich.“ Besucher und Gäste würden somit über den Weinkeller fahren. Bäume und Rankgerüste sollen den Parkplatz einrahmen. Zur Landesstraße 135 hin wird das Gebäude von Weinreben gesäumt. „Das eigentliche Weingut liegt zu zwei Dritteln unter der Erde“, erklärt Planer May.

Im zweiten Geschoss darüber sollen das Büro, die Vinothek und zwei bis drei Wohneinheiten entstehen. Ein Muschelkalk-Mauerwerk soll zeigen, auf welchem Boden in der Region die Reben wachsen. Elf Meter Höhenunterschied umfasst das Bauvorhaben am Hang.

Andreas May betont: „Das sind alles nur Vorentwürfe und keine fertige Planung.“ Trotzdem hat er, nachdem der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, den Baubeginn für Anfang nächsten Jahres im Auge.