Dorfentwicklung : Ausbau der Moselstraße in Temmels hat begonnen

Die Ortsgemeinde will am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilnehmen. Bedenken, erst einmal zu warten bis der Dorfplatz fertig ist, wurden schnell zerstreut. „Die Teilnahme liefert uns auch neue Ideen“, sagte Thomas Dietz (SPD). Da könne Temmels nur gewinnen. Kerstin Heinz (SPD) führt die vielen Arbeitsgemeinschaften an, in denen sich Bürger engagieren und mit denen man doch punkten könne.