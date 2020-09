Kommunalpolitik : Bebauungsplan Dorfmitte im Ortsgemeinderat

Ayl (red) Der Ortsgemeinderat Ayl trifft sich am Donnerstag, 17. September um 19 Uhr im Jugendheim in Ayl. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, der Bebauungsplan für das Teilgebiet „Dorfmitte“; Aufstellungsbeschluss, der Bebauungsplan für das Teilgebiet „Tremmelt II“; Auftragsvergabe, eine Bauangelegenheiten, Informationen über die Parksituation in Ayl sowie Informationen und Anfragen.

