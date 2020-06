Ortsentwicklung : Neues Baugebiet in Serrig

Neues Baugebiet in Serrig

Noch ist das Baugebiet Am Nepol eine große Wiese, auf der früher Pferde grasten. Aber die ersten Vermessungsarbeiten haben bereits stattgefunden. Foto: Herbert Thormeyer

Serrig Der Ortsgemeinderat bringt das Baugebiet Am Nepol mit insgesamt 18 Grundstücken voran und will das Dorferneuerungskonzept fortschreiben.

Diesmal haben die Mitglieder des Serriger Ortsgemeinderates Schlange gestanden. Unter Einhaltung des gebotenen Abstandes musste sich einer nach dem anderen in eine Anwesenheitsliste eintragen, um eventuell Infektionsketten in Corona-Zeiten zurückverfolgen zu können. Auch an den Tischen galt jetzt: Abstand halten.