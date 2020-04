Dorfentwicklung : Ein Haushalt in zwölf Minuten

Das alte Amtshaus in Freudenburg (links im Bild) und die benachbarte Trauerhalle sind einsturzgefährdet. Beide Gebäude sollen abgerissen werden. Foto: TV/Marion Maier

Freudenburg Die Gemeinde Freudenburg investiert 2020 in erster Linie in die Entwicklung eines neuen sowie in den Endstufenausbau eines bestehenden Baugebiets.

Versammlungen sind in Zeiten der Corona-Pandemie untersagt, doch kommunale Gremien dürfen unter Beachtung der Hygiene-Vorschriften Sitzungen abhalten, wenn die Situation es erfordert.

Die Mehrheit der Mitglieder des Freudenburger Gemeinderats war der Meinung, dass es erforderlich sei, dass das Gremium den Haushaltsplan 2020 beschließe. Deshalb ist der Rat zu einer kurzen Haushaltssitzung zusammengekommen. Die Sitzung fand im großen Saal des Bürgerhauses statt, in dem 250 Menschen Platz finden. Jedes Ratsmitglied saß am eigenen Tisch, 14 der insgesamt 17 Kommunalpolitiker waren da. Die Stühle für Zuschauer waren ebenfalls mit großem Abstand aufgestellt. Zwei Freudenburger hatten sich aufgemacht zur Sitzung.

Extra Altes Amtshaus wird wohl abgerissen Der Freudenburger Gemeinderat hat sich auch kurz über das weitere Vorgehen beim Alten Amtshaus ausgetauscht. Nach zähem Ringen mit der Denkmalpflege hat die Gemeinde eine Abrissverfügung erhalten. Ortsbürgermeister Alois Zehren sagt: „Wir werden das Gebäude vermutlich auch abreißen.“ Die meisten Ratsmitglieder seien dafür, dass das baufällige Gebäude wegkäme und etwas Neues dort entstehe. Zehren hatte eigenen Angaben zufolge mit der Denkmalpflegebehörde erörtert, wie die Lage aussehen würde, wenn ein Investor die Außenwände in ein neues Gebäude integrieren würde. Die Antworte habe gelautet: Dann sei die Denkmalpflege wieder mit im Boot. Doch waren es genau die Auflagen der Denkmalpflegebehörden, die eine Sanierung des seit mehr als 50 Jahre leerstehenden Gebäudes verhindert haben.

Laut Ortsbürgermeister Alois Zehren war der Haushaltsplan innerhalb von zwölf Minuten einstimmig beschlossen. Dem seien allerdings intensive Vorberatungen mit den Gemeinderatsfraktionen Freie Liste Freudenburg, Unabhängige Wählergruppe Freudenburg und der SPD in Video- und Telefonkonferenzen vorausgegangen. Der Haushalt schließt bei einem Volumen von 2,2 Millionen Euro im Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rund 71 000 Euro ab. Für das laufende Jahr sind Investitionen von 2,7 Millionen Euro geplant. Die größten Posten: der Endstufenausbau im Baugebiet Burgbungert (922 000 Euro), die Entwicklung des neuen Baugebiets Junkerskreuz (630 000 Euro für Planung und Grunderwerb), der Abriss und Neubau der Trauerhalle (222 000 Euro) sowie der Abriss des alten Amtshauses (150 000 Euro).