Kommunales : Teures Trauern und neue Ideen: Diese Projekte sollen in Freudenburg umgesetzt werden

FREUDENBURG Der Ortsgemeinderat diskutiert lange und intensiv über wichtige Vorhaben und Planungen. Vieles verzögert sich.

„Viele Monate waren nach dem Abriss der alten Trauerhalle neben der Kirche ins Land gegangen, bis nach langwierigen Verhandlungen mit dem Bistum über den Standort Pfarrgarten ein klares Nein aus Trier kam“, bedauert Ortsbürgermeister Alois Zehren. Der neue Standort an der historischen Stadtmauer soll in Architektur und der Friedhofsgestaltung nach dem Vorschlag der Planer, Christoph Häckel von BGH-Plan Trier und Hans-Jürgen Stein von Stein-Hemmes-Wirtz aus Kasel, die historische Bedeutung der ehemaligen Stadt Freudenburg hervorheben.

Weiter geht’s ums Bauen. Mit dem Bürgerhaus kommt der Rat jedoch nicht so recht voran. Hier soll Planer Jürgen Krämer in der nächsten Sitzung Mitte Juni den Stand der Dinge erklären.

Auch ein kleines Bauwerk wie die Toilettenanlage auf dem Dorfplatz erfordert in Freudenburg großen Redebedarf. Die Unabhängige Wählergruppe Freudenburg (UWF) vermisst bei der Vergabe der Arbeiten, die beim Rohbau noch fehlen, genaue Gestaltungsvorgaben. Beschlossen werden dennoch einstimmig folgende Vergaben: die Dachkonstruktion an die Firma Kohn aus Saarburg (8378 Euro), die Dacheindeckung (7878 Euro) und die Sanitärarbeiten (11 733 Euro) an die Firma Maas aus Freudenburg, die Elektroarbeiten an Elektro Maas aus Freudenburg (4997 Euro), Fenster und Türen an die Schreinerei Wagner aus Saarburg (10 123 Euro) und die Trennwände an die Firma Meta aus Ringsdorf (2887 Euro).