Dorfentwicklung : Mit neuem Dorfplatz geht’s voran

Neugestaltung_Dorfplatz_Greimerath. Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Greimerath Der Gemeinderat Greimerath hat Vorschlägen einer Arbeitsgruppe zugestimmt, die sich mit der Umgestaltung des Dorfplatzes befasst hat. Im Kern ging es um eine geplante Bühne und eine Toilettenanlage. Eine Fraktion äußerte Kritik.

Die Pläne für einen neu gestalteten Dorfplatz beschäftigen die Ratsmitglieder in Greimerath schon seit geraumer Zeit. Der beauftragte Architekt hat seine Vorstellungen zuletzt im Dezember Rat präsentiert. Danach bildete sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von FWG, SPD und CDU, um an Details zu tüfteln, mit denen der Rat noch nicht zufrieden war. Das Ergebnis stellten Sebastian Ottrembka und Hubert Backes (beide FWG) in der jüngsten Ratssitzung vor. Sie haben sich überlegt, wie eine geplante Bühne und eine behindertengerechte Toilettenanlage auf dem neuen Mehrgenerationenplatz aussehen könnten. „Aus ersten Ideen ist ein fast fertiger Entwurf geworden“, sagte Ottrembka bei der umfangreichen Präsentation. Geplant ist eine über Stufen oder eine rollstuhlgerechte Rampe erreichbare Bühne. Diese ist über ein darüberschwebendes Dach, das von mehreren schmalen Stelen getragen wird, mit einem Toilettengebäude verbunden. Darin untergebracht ist ein Raum, der als Dorf-Kiosk genutzt werden kann. „Damit haben wir mehrere Dinge unter einem Dach kombiniert“, resümierte Hubert Backes.

Bühne, Toiletten und Kiosk sind Teil des Mehrgenerationenbereichs, der an eine größere Fläche mit Spiel- und Sportgeräten anschließt (siehe Grafik). Dort sind eine Tischtennisplatte, ein Kunststoffband zum Balancieren (englisch: Slackline), Reckstangen und eine Boule-Anlage geplant. Zehn Parkplätze werden in Richtung Hauptstraße eingerichtet. Die Umgestaltung des Dorfplatzes soll das erste große Projekt im Rahmen eines Förderprogramms für „Ländliche Zentren“ sein, in das Greimerath 2014 aufgenommen wurde. Aus diesem Topf winken acht Jahre lang Zuschüsse, auch für private Sanierungsprojekte.

2016 hatte die Gemeinde einen Architektenwettbewerb für den Dorfplatz ausgerufen und die Sieger vom Freiburger Büro Faktorgrün mit der Planung beauftragt. Die neuen Ideen der Ratsmitglieder seien mit dem Planer abgestimmt, sagte Ottrembka. Der Gemeinde brächten sie auch finanzielle Vorteile. Denn aus dem Honorar des Architekten werde der Betrag für die Planung der Bühne herausgerechnet. Zudem sei eine Förderung der behindertengerechten WC-Anlage über das EU-Programm Leader möglich. Und zufällig habe die Arbeitsgruppe entdeckt, dass für barrierefreie Bushaltestellen ein „Extra-Fördertopf“ beim Land existiere. Die Baukosten für Bühne und WC-Gebäude liegen laut Ottrembka voraussichtlich bei etwa 190 000 Euro. Nach Abzug aller Zuschüsse schätzt er den Gemeindeanteil auf 32 000 bis 35 000 Euro.

Der Rat segnete die Vorschläge einstimmig ab. Aus den Reihen der CDU kam jedoch auch Kritik. Die Fraktion halte nach wie vor nichts von der Toilettenanlage, sagte Simone Martini. Man gehe aber davon aus, dass diese ohnehin nicht genehmigt werde. Herbert Martini verwies darauf, dass mögliche Folgekosten nicht geklärt seien. In vielen Städten würden öffentliche Toiletten geschlossen, weil deren Unterhaltung und Reinigung Probleme bereite. „Bei den Gesamtkosten für den Platz landen wir wohl bei rund einer Millionen Euro“, sagte er. Das müsse man dem Steuerzahler gegenüber rechtfertigen können.