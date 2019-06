Dorfentwicklung : „Jeder soll seine Ideen einbringen“ – Neuer Ortschef für Kastel-Staadt

Kastel-Staadt Reiner Schmitt will das Beste für die Gemeinde herausholen.

Eine Besonderheit in Kastel-Staadt ist, dass alle Mitglieder des Gremiums einer Fraktion (der Wählergruppe Thömmes) angehören. Martin Alten, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell war als Vertreter von Bürgermeister Jürgen Dixius gekommen. Er dankte dem alten Rat für seine ehrenamtliche Tätigkeit in den letzten fünf Jahren. „Ich freue mich über Leute, die sich für ihren Ort einsetzen und das Dorf lebenswerter gestalten. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich neue und junge Leute engagieren. Das einstimmige Wahlergebnis lässt darauf schließen, dass hier alle an einem Strang ziehen“, so Alten.