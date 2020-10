Kommunalpolitik : WLAN-Hotspot ist Thema im Rat

Kastel-Staadt Der Ortsgemeinderat Kastel-Staadt befasst sich am Montag, 2. November, mit der Kindertagesstätte Freudenburg. Weitere Themen sind der Martinsumzug und die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag, ein W-Lan-Hotspot im Bürgerhaus Kastel-Staadt und die Schaffung einer Integrativen Kindertagesstätte in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken