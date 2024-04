Aufregung im Ortsgemeinderat Sind geplante Neubaugebiete in Kirf gefährdet?

„Wir müssen uns doch weiterentwickeln können. Junge Familien sollen ortsansässig bleiben“, so begründet es der Kirfer Ortsbürgermeister Reinhold Anton, warum in seiner Ortsgemeinde gleich zwei Baugebiete erschlossen werden sollen, denn: „Im letzten Jahr sind bereits zehn neue Häuser in Kirf gebaut worden. Leerstände gibt es kaum noch.“