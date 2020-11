Rat stellt Investitionsplan auf : Sanierte Straßen und Baugebiete stehen in Merzkirchen auf dem Wunschzettel

Sichtbar marode: Die Kirchstraße in Merzkirchen ist in das Ausbauprogramm der Gemeinde aufgenommen worden. Foto: Herbert Thormeyer

MERZKIRCHEN Der Ortsgemeinderat hat den Investitionsplan für die nächsten Jahre aufgestellt. Die Bürger müssen mit einigen Baustellen und Ausbaubeiträgen rechnen.

Die Kirchstraße, die von der Raiffeisenstraße abzweigt, ist im Anschluss dran. Allerdings ist dies eine Ortsstraße, für die der Kreis nicht zahlt. Mit Planung, Ausbau und einer Straßenleuchte fallen zusammen mehr als 281 000 Euro an. Auf fast 300 000 Euro wird der Ausbau der Kreisstraßen K 112/K 123 in der Ortsdurchfahrt Körrig veranschlagt, was 2022 in Angriff genommen werden soll.