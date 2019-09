Grenzgänger nach Luxemburg : Neue Regeln wegen parkender Pendler in Oberbillig

Eng schmiegen sich die Autos an die Hochwasserschutzwand in Oberbillig. Einige gehören Pendlern, die kostenlos parken und günstig mit der Fähre nach Luxemburg kommen wollen. Foto: Herbert Thormeyer

Oberbillig Der Druck der Luxemburg-Pendler auf die Stellplätze in Oberbillig macht dem Obermosel-Ort zu schaffen. Deshalb hat der Ortsgemeinderat Halteverbote beschlossen. Es sollen aber auch neue Flächen für Autos geschaffen werden.

Für Luxemburg Pendler ist Parken in Oberbillig praktisch. Sie stellen ihr Auto an der Moselstraße ab, gehen zu Fuß zur Fähre Sankta Maria II und schippern über die Mosel, um in Wasserbillig vom nahe gelenen Bahnhof günstig mit dem Zug weiterzufahren. Auf der Fähre zahlen sie ohne Auto 80 Cent für eine einfache Fahrt. Ein Drittel des Preises, der fällig wäre, wenn sie ein Auto dabei hätten. Was die Berufstätigen bei dieser kostengünstigen wie umweltfreundlichen Art des Pendelns vergessen: Sie nehmen Anliegern wie Touristen die Stellplätze weg.

Dieser raffinierten, aber für Oberbillig unbefriedigenden Art des Pendelns will der Ortsgemeinderat einen Riegel vorschieben. In der Moselstraße an der Fähre, gegenüber des Parkplatzes am Gasthaus Zur Fähre und dem Boulespielfeld, gilt bald absolutes Halteverbot. Ortsbürgermeister Andreas Beiling (CDU) begründet das folgendermaßen: „Das ist wichtig für den Schulbus und die Autos, die auf die Fähre wollen.“ Er fügt hinzu: „Diese Entscheidung trifft aber auch die Anlieger in diesem Bereich.“

Kommentar Oberbillig braucht einen Parkplatz Foto: TV/Friedemann Vetter Eigentlich ist es eine gute Idee, das Auto in Oberbillig stehen zu lassen und dann mit der Fähre weiter nach Wasserbillig und von dort mit Bus oder Bahn zum Zielort zu fahren. Das ist gut für die Umwelt und die Nerven der Pendler. Es entlastet zudem die viel befahrene B 419 an der Obermosel, auf der der Verkehr im Berufsverkehr nur zäh fließt. Was leider fehlt, sind Stellplätze für die Pendler. Deshalb leiden Anwohner und Gastronomen unter dem Parkdruck. Eine sinnvolle Lösung wäre, in Oberbillig – nicht allzu weit von der Fähre entfernt – einen Parkplatz für Pendler zu bauen. Wenn dafür kein Platz ist, müsste man über eine Busverbindung nachdenken, mit der die Pendler zum Beispiel von dem großen Pendlerparkplatz in Konz am Luxemburger Damm zur Fähre kommen. Die Gemeinde würde letztlich noch von einer Steigerung der Fahrgastzahlen profitieren. Christian Kremer c.kremer@volksfreund.de

Von einer Parkscheibenpflicht in der Moselstraße, die ebenfalls im Rat zur Debatte stand, sieht das Gremium vorerst ab. Denn: „Das würde ja auch die Anlieger treffen“, sagt Beiling. Neue Parkplätze außerhalb des Bereichs am Hochwasserschutzdamm in Richtung Temmels sollen künftig die Situation entspannen. Das absolute Halteverbot werde jedoch vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Konz kontrolliert.

„Die Parksituation in der Moselstraße ist ein großes Thema und schon länger zu beobachten“, sagt Beiling. Gastronom Reza Deghdar hatte sich schriftlich an die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde gewandt, weil die Gäste vor seinem Lokal immer seltener einen Parkplatz finden. „In Wasserbillig ist die Situation ähnlich, aber dort wurde ein Ticketsystem eingeführt“, sagt Beiling. Seit Jahresanfang dürfen in dem luxemburgischen Nachbarort von Oberbillig nur noch Anwohner mit Parkausweis ihr Auto an den Ortsstraßen abstellen. Ortsfremde bekommen ein Knöllchen (der TV berichtete).