Kommunalpolitik : Lücke im Radweg an Mosel soll weg

Temmels (red) Der Ortsgemeinderat Temmels tagt am Dienstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. In der Sitzung geht es unter anderem darum, die Lücke des Moselradwegs in Temmels zu schließen. Zurzeit müssen die Radler von dem Fernradweg abfahren und ein Stück durch den Ort fahren.