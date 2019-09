Ortsgemeinderat : Wasserliescher Rat konstituiert sich

Wasserliesch Der neu gewählte Wasserliescher Ortsgemeinderat (OGR) trifft sich am Mittwoch, 10. September, 19 Uhr, in der Aula der Grundschule St. Marien zur konstituierenden Sitzung. Damit schließt das Gremium die konstituierenden Sitzungen in der Verbandsgemeinde Konz nach der Kommunalwahl im Mai.

