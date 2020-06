Kommunalpolitik : Ortsgemeinderat Wasserliesch tagt

Wasserliesch Der Ortsgemeinderat Wasserliesch lädt zu einer Sitzung, am Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr, in die Mehrzweckhalle Wasserliesch, In der Acht, ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Erweiterung der Radwegeverbindungen Wasserliesch und die Verkehrsberuhigung Hauptstraße/Neudorfstraße.