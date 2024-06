Sechs Bauplätze sollen entstehen Wiltingen plant Neubaugebiet – Wie sicher sind die neuen Bauflächen an der Saar?

Zu Pfingsten standen Teile Wiltingens unter Wasser. Getroffen hatte es die tief liegenden Bereiche rund um die Kirche, die Straße In Ägypten, die Dehenstraße und die Saarstraße. Die Aufräum- und Renovierungsarbeiten an etwa 56 betroffenen Häusern sind längst nicht abgeschlossen. Ob und wann die Versicherungen die Millionenschäden in dem Ort zahlen, ist noch vollkommen ungewiss. Trotzdem soll am Ortseingang von Wiltingen zwischen Bahnhofstraße und Saarufer ein kleines Neubaugebiet mit voraussichtlich sechs Bauplätzen entstehen. Ist das vertretbar?