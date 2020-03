Kommunalpolitik : Zerfer Rat spricht über Neubaugebiet

Zerf Auf der Langfuhr in Oberzerf soll ein neues Baugebiet entstehen. Das hatte der Zerfer Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres beschlossen. In seiner Sitzung am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus wird das Gremium voraussichtlich den Planungsauftrag für den erforderlichen Bebauungsplan an ein Ingenieurbüro vergeben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken