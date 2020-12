Wohngebiete : Baugebiet in Gusenburg bekommt eigene Zufahrt

Baugebiet in Gusenburg bekommt eigene Zufahrt

Gusenburg Die Pläne für neue Baugrundstücke in Gusenburg nehmen weiter Gestalt an. Klar ist nun: Die Häuser sollen später einmal direkt von der Landesstraße aus angesteuert werden.

Gebaut wird wohl frühestens ab 2023 im Gusenburger Moosbruch/Hinter der Anwand. 36 Baugrundstücke sollen dort erschlossen werden. Der dafür erforderliche Bebauungsplan ist aber längst in Arbeit bei einem Trierer Büro. Und auch an der künftigen Straßenführung wird schon intensiv gefeilt.

Der Trierer Landesbetrieb Mobilität (LBM), der bei Landesstraßen mitentscheidet, ist laut dem Ingenieurbüro mit dieser Variante einverstanden. Bevorzugt hätte der LBM allerdings den Bau eines Wendehammers. Mit ausschlaggebend für die Ratsentscheidung war, etwaige zusätzliche Gefährdungen auszuschließen. So gibt es nahe der Einmündung der Brunnenstraße auf die L 147 eine Bushaltestelle und einen Fahrbahnteiler, die schon heute umsichtiges Fahren erfordern.

Ebenfalls einstimmig verabschiedet ist der von Revierförster Jörg Clemens vorgestellte Forstwirtschaftsplan 2021 – ein eher bescheidenes Zahlenwerk. Die Ursachen sind Stürme, lange Trockenperioden und entsprechend dramatischer Käferbefall sowie ein starker Preisverfall vor allem bei Fichtenholz. Am Holzmarkt sind derzeit nur geringe Einnahmen zu erzielen. Dennoch muss oft notgedrungen mehr Holz als geplant eingeschlagen werden.

Für 2021 rechnet Clemens zwar vorerst mit einem Minus. Am Ende würden es aber womöglich eher­

10 000 Euro statt der aktuell kalkulierten mehr als 36 000 Euro Defizit. Denn eine vom Bund in Aussicht gestellte Prämie für nachhaltiges Bewirtschaften des Waldes sei noch nicht berücksichtigt. Auf die aktuellen Probleme zugeschnittene staatliche Förderungen könnten auch die für 2020 kalkulierten knapp 27 000 Euro Minus laut Clemens noch in eine „schwarze Null“ umwandeln.