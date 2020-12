Kommunalpolitik : Ausschuss abgesagt, Stadtrat und andere Sitzungen nicht

Konz/Nittel/Onsdorf/Tawern Die Kommunalpolitik in und um Konz arbeitet trotz des Winter-Corona-Lockdowns weiter. Zwar fällt die für Mittwochabend, 16. Dezember, geplante Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde Oberbillig unter Verweis auf die Corona-Beschränkungen aus, aber die anderen Gremien setzen sich trotzdem zusammen.

Das bestätigt Michael Naunheim, Pressesprecher der Verbandsgemeindeverwaltung in Konz, auf TV-Anfrage. Unter anderem finden am Dienstag, 15. Dezember, gleich drei Sitzungen statt. Neben dem Konzer Stadtrat (18 Uhr in der Sporthalle in Konz-Oberemmel) tagen die Ortsgemeinderäte in Nittel (Bürgerhaus Nittel, 19 Uhr) sowie in Tawern (Bürgerhaus, großer Saal, 19 Uhr). Der Ortsgemeinderat in Onsdorf trifft sich am Mittwoch, 16. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus.

In Nittel beschäftigt sich das Gremium mit den eine Erweiterung des Bebauungsplans für das Neubaugebiet Wiesengraben und mit dem Endausbau des Neubaugebiets am Haarberg im Ortsteil Rehlingen. Zudem stehen mehrere Bauanträge, eine Spende und weitere Beschlüsse auf der Tagesordnung. In Onsdorf geht es am Mittwoch um einen Grundsatzbeschluss über den den Ausbau der Straße „Oberste Waasen“. Auf Nachfrage erklärt Pressesprecher Michael Naunheim, dass auch die Sitzungen der Ortsgemeinderäte in Wiltingen am Montag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Wiltingen und der in Pellingen am Dienstag, 22. Dezember, um 19 Uhr in der Pellinger Sporthalle wie geplant stattfinden sollen.