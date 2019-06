Umgehung hilft nur einem Teil von Könen: : Laster rollen weiter durch den Ort

Ein schwerer Laster biegt an der abknickenden Vorfahrt nach Könen ein – ein gewohntes Bild. TV-Foto: Friedhelm Knopp. Foto: Friedhelm Knopp

Konz-Könen Trotz der B-51neu dröhnt der Schwerlastverkehr auf gewohnten Pfaden durch die Ortsdurchfahrt des Konzer Stadtteils. Ein Arbeitskreis ringt um Abhilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Groß war die Erleichterung in Konz-Könen, als im Sommer 2017 die neue B-51-Umgehungsstraße eröffnet wurde und der ständige Fahrzeugstrom durch die Ortsdurchfahrt plötzlich versiegte. Doch die Freude war nicht ungeteilt: Die Anlieger im unteren Abschnitt der Straße zwischen dem Ortseingang aus Richtung Konz und den beiden Kreiseln spürten nur wenig Verbesserung. Grund: Fast der gesamte Schwerlastverkehr zum Industriegebiet Saarmündung/Granahöhe nahm die gewohnte Route über die Saarbrücke durch den Ort. Die eigens an der neuen Umgehung installierte Zufahrt am Hagebau-Kreisel nehmen die meisten Brummifahrer noch immer nicht an.

Im November 2017 befasste sich der Ortsbeirat erstmals mit dem Problem (der TV berichtete). „Schwere LKW steuern nach wie vor die Industriegebiete Saarmündung und Granahöhe über die Konzer Brücke und die beiden Kreisel in der Ortslage an”, sagte Ortsvorsteher Detlef Müller-Greis. Es folgte damals eine umfassende Ursachenforschung. Und Ursachen gibt es nach Ansicht der Anlieger und des Beirats viele. Dazu zähle die ungenügende Ausschilderung zu den beiden Industriegebieten ab dem Konzer Martin-Kreisel an der dort beginnenden B 419. Hinzu kämen vermutlich eine oft veraltete Navi-Software in den Lastern, eingefahrene Gewohnheiten bei ortskundigen LKW-Lenkern sowie die abknickende Vorfahrt an der Könener Ortseinfahrt. Die ziehe den über die Saarbrücke laufenden Verkehr aus der Hauptrichtung direkt ins Ortsinnere (B 51 alt) in Richtung der beiden Könener Kreisel.

Info Noch unbekannt: Daten der Verkehrszählung Eine bei Gründung des Arbeitskreises (AK) vom LBM zugesagte Verkehrszählung hat Anfang 2019 stattgefunden. Doch das Ergebnis ist unbekannt. Eine Anfrage dazu bei der Pressestelle der Stadt Konz blieb bisher unbeantwortet. Dazu AK-Mitglied Marx: „Nach Angaben der Stadt sind die Daten der Zählung noch nicht ausgewertet. In der geplanten Junisitzung sollen die Zahlen dem AK mitgeteilt werden.“ Die Stadt wünsche aber nicht, dass der AK die Daten selbstständig bekanntgibt. Marx bezieht sich dabei auf die Aussage des ersten Beigeordneten Guido Wacht, der die Verbandsgemeinde Konz im Arbeitskreis vertritt. Marx: „Über diese Frage wird im AK aber noch zu sprechen sein.“

Meinung Sperrung bei Brückenneubau beendet das Problem Die Forderung der Anlieger im unteren Abschnitt der Ortsdurchfahrt Könen: „24 Millionen Euro hat die Umgehungsstraße gekostet – nun wollen wir auch etwas davon haben.“ Leider ist nach der Eröffnung der Umgehung ein unerwarteter Effekt eingetreten: Die meisten LKW-Fahrer halten unverändert ihren altgewohnten Kurs zu den Industriegebieten bei. Die neue Zufahrt unmittelbar von der Umgehungsstraße wird kaum zur Kenntnis genommen, obwohl diese Anfahrt bequemer und schneller ist als die Fahrt durch Konz mit Kreisel, Saarbrücke und weitere Kreisel. Über die Ursachen ist viel diskutiert und auch spekuliert worden. Ob einige geänderte Wegweiser und ein Fahrbahnpiktogramm etwas ändern können, bleibt mehr als fraglich. Aber es gibt Hoffnung: Wenn der Neubau der Saarbrücke kommt, werden die LKW-Fahrer über viele Monate zwangsweise den Weg über den neuen Kreisel an der Umgehung nehmen müssen. Danach dürfte diese Route bei den meisten Fahrern in den Köpfen zur festen Gewohnheit geworden sein – wie heute noch die alte Route zu den Industriegebieten.

trier@volksfreund.de

Im Ergebnis beschloss der Beirat 2017 die Gründung eines Arbeitskreises (AK) aus Verwaltung, Ortsbeirat und Anliegern. Seine Aufgabe: Die Ausarbeitung von Vorschlägen an den Landesbetrieb Mobilität (LBM), wie man dem Problem durch eine ausgefeilte Verkehrsführung (Ausschilderung) und weitere Maßnahmen (etwa Sperrung Saarbrücke/Ortseinfahrt für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen) beikommen könnte.

Der AK hat sich seitdem eingehend mit Möglichkeiten zur Abhilfe befasst, führte Gespräche mit dem LBM und der Stadt Konz. AK-Vorsitzender Peter Rothaus fasst die dabei zuletzt im März 2019 vorgetragene Grundproblematik wie folgt zusammen: Für ortsfremde LKW-Fahrer aus Richtung Trier fehlen eindeutige Beschilderungen und aktualisierte Navigationsgeräte. Nach Ansicht des AK gibt es nur wenige Optionen, den fehlgeleiteten Schwerlastverkehr einzudämmen. Dazu zähle eine optimierte Ausschilderung an der B 419 mit eindeutigen Hinweisen zu den beiden Industrie- und Gewerbegebieten. Keine Aussicht auf Verwirklichung haben nach Angaben von Rotthaus eine vom AK angeregte Gewichtsbegrenzung für die Saarbrücke und entsprechende LKW-Durchfahrtsverbote in der Könener Ortsdurchfahrt. Gleiches gilt für eine Umgestaltung der Ortseinfahrt mit Aufhebung der abknickenden Vorfahrt. Diese Maßnahme an dem zur Innenortsstraße gewordenen Abschnitt müsste mit hohen Kosten allein von der Stadt Konz getragen werden. Für den AK, so sein Sprecher Rotthaus und Günther Marx, blieben die LKW-Tonnenbegrenzungen und Durchfahrtverbote aber nach wie vor eine denkbare Variante zur Problemlösung.