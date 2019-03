später lesen Freizeit Osterbasar in Greimerath Teilen

Die Frauen von St. Nikolaus laden zu ihrem Osterbasar am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr in die Grimoldhalle in Greimerath ein. Die Besucher erwartet ein frühlingshaftes Angebot aus österlichen Bastelarbeiten wie frisch gebundene Buchskränze, bepflanzte Schalen, aber auch Holz-Bastelarbeiten, selbst gemachte Kerzen sowie verschiedene Näh- und Strickarbeiten.