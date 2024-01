Zuerst Beruf und später Hobby Er ist 94 und hat definitiv kein „Rad ab“ – Oswald Willger baut Kutschen, Leiterwagen und Schubkarren aus Holz

Kell am See · Oswald Willger aus Kell am See ist Hobbyhandwerker aus Leidenschaft. Seit vielen Jahren baut er allerlei Maschinen und Kuriositäten aus Holz. Bei der Arbeit dreht sich alles um das Rad. Wir haben ihn in seiner Werkstatt besucht.

Von Julian Terres

Die Werkstatt neben seinem Haus steht bis zur Decke voll mit Landwirtschaftsmaschinen, Werkbänken und anderen Dingen. Dort hat sich Oswald Willger die vergangenen Jahrzehnte verwirklicht und an den unterschiedlichsten Projekten gearbeitet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bei ihm dreht sich alles ums Rad – der 94-jährige Stellmacher Oswald Willger baut Kutschen und sogar Streitwagen