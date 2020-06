Sommerliche Atmosphäre : Palmen sorgen für Urlaubsstimmung in Konz und Trier

Palmen sorgen für Urlaubsstimmung in Konz und Trier

Ein bisschen Tropenstimmung in der Saar-Mosel-Stadt: Am Rathausplatz stehen seit kurzem drei große Blumenkübel mit Palmen. Foto: TV/Christian Kremer

Konz/Trier In Trier sind die exotischen Bäume schon länger an beliebten touristischen Orten zu finden. Nun hat auch die Stadt Konz welche auf ihren zentralen Platz aufgestellt.

Mittelmeer-Flair am Konzer Markt? Klar geht das. Seit etwa zwei Wochen zieren drei große Blumenkübel mit Palmen den zentralen Platz in der Saar-Mosel-Stadt. Ein Foto der exotischen Pflanzen mit dem Konzer Rathaus im Hintergrund ist nun zum kleinen Konzer Social-Media-Schlager geworden. Die Reaktionen der Nutzer der Facebook-Gruppe „Wir sind Konzer“ sind ausschließlich positiv. Neben 150 Gefällt-mir-Angaben hat der Beitrag etliche positive Kommentare gesammelt. „Sehr schön, sieht wirklich mega aus“, heißt es da. Oder: „Wunderbares Urlaubsfeeling.“ Sascha Berweiler, der das Konzer Bunkermuseum betreibt, schreibt: „Ja, das ist richtig schön geworden, und bald haben wir auch das passende Wetter dazu.“ Ein andere Nutzerin freut sich ebenfalls und setzt hinzu: „Da hat doch mal keiner was zu meckern.“