Kommune : Notwendiges vor Wünschenswertem

Neues Spielen in der Kita: Die Palzemer Einrichtung hat ihre Anlage am Hang vollendet. Foto: Herbert Thormeyer

„Die großen Projekte sind erledigt“, freut sich der Palzemer Ortsbürgermeister Florian Wagner. Die Bürgerhäuser in den sechs Ortsteilen sind saniert, die Straßen sind in Ordnung und deren Beleuchtung erneuert. So fällt es dem Ortsgemeinderat nicht schwer, sich einstimmig für die Billigung des neuen Doppelhaushaltes auszusprechen.

Der passt auf eine halbe Din-A-4-Seite und ist für dieses Jahr gerade mal 233 400 Euro „leicht“. Neues Bauland wird nur noch im Ortsteil Esingen mit sieben Baustellen erschlossen, wofür 71 500 Euro vorgesehen sind. Palzem verfolgt den Plan, die Dörfer von innen her attraktiver zu gestalten (siehe Info).

Info Baulücken schließen statt Gebiete erschließen Fast täglich erreichen Ortsbürgermeister Florian Wagner Anfragen von Bauwilligen. „Unsere Lage spricht Bauherren an“, gesteht er. Doch eine große Investition in die Erschließung einer großen Zahl von Bauparzellen ist nicht geplant. Der neue Ortsgemeinderat soll vielmehr einen Bebauungsplan über die historisch gewachsenen Ortskerne der sechs Palzemer Dörfer legen. „Das hat den Vorteil, dass wir die Bauform bestimmen können und so das Ortsbild erhalten können“, erklärt Wagner, der erneut für das Amt des Ortsbürgermeisters kandidiert.

„Wir wollen die Ortskerne sanieren. Und Helfant ist da ein gutes Beispiel“, erklärt Wagner. Diese große Aufgabe muss aber der neue Ortsgemeinderat anpacken, der nach der Kommunalwahl von den Bürgern bestimmt worden sein wird. Deshalb steht für diese Aufgabe auch noch keine Summe im Plan. Etliche Gebäude müssten abgerissen werden, um neuen Wohnraum zu schaffen, der sich jedoch von Form und Größe dem dörflichen Charakter anpassen muss.

Die 50 000 Euro, die für die Sanierung von Wirtschaftswegen vorgesehen sind, finden sich ebenfalls nicht unter den Investitionen, weil sie als Instandhaltungsmaßnahme gelten.

Was Palzemer Sportfreunde freuen wird, ist die geplante Stromversorgung für den Sportplatz. Bei Veranstaltungen musste hier immer ein Generator aufgestellt werden. Das lässt sich die Gemeinde 5000 Euro kosten. Licht soll auch die Kirche in Kreuzweiler erstrahlen lassen. 3000 Euro sind dafür vorgesehen. Nachdem diese neu angestrichen wurde, will Palzem das Bauwerk, das Besucher, die aus Richtung Westen kommen, als Erstes sehen, bei Dunkelheit prächtig inszenieren.