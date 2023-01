Palzem : In der Mülltonne gefundene Katze hat ein neues zu Hause

Palzem Das Tier war auf einem Parkplatz bei Palzem in einem Müllbehälter entdeckt worden. Die Kripo ermittelt weiter in dieser Sache.

Bei dem Tier handelt sich um eine sogenannte Schildpatt-Katze mit mehrfarbigem Fell gekennzeichnet, das in diesem Fall dunkel gefärbt ist. Durch Zufall ist der Vierbeiner, am Samstag, 7. Januar, in einer Tonne auf einem Parkplatz bei Palzem gefunden worden. Ein junges Paar hat ihn bei einer Zigarettenpause auf dem Parkplatz an der B 419 bei Wehr entdeckt. Das Tier war in einer Katzenkiste mit der Öffnung nach unten in den Behälter gestopft worden. Daneben stand eine graue Tüte mit Katzenutensilien wie Futter, Fressnapf, Streu und Kratzbrett, alles relativ neu. Tierschützerin Gerlinde Reinardt, die den Findling in die Auffangstation des Tierschutzvereins gebracht hat, vermutet, dass es sich bei dem Tier um ein Weihnachtsgeschenk handelt, das den Besitzer womöglich genervt hat, so dass er es regelrecht entsorgt hat.