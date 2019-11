Ortsentwicklung : Baugebiet rückt Weinberg auf die Pelle

info

Guido Weyer erklärt, was auf künftige Hausbesitzer am Rande seines Weinberges zukommt: „Ich bringe früh morgens und abends Pflanzenschutzmittel per Traktor aus.“ Das passiere in höchstens zehn Meter Entfernung zur Haustür des künftigen Hausbesitzers. „Ich bin komplett gegen diese Entscheidung, muss aber jetzt abwarten, wie sich das Verfahrung entwickelt“, sagt Weyer. Er sieht ein großes Problem auf sich zukommen, das ihn Zeit, Geld und Nerven kosten werde.