Halbes Jahr nach erstem Genehmigungsantrag Warum der Unmut gegenüber der Steinbrucherweiterung offenbar ungebrochen ist

Im Sommer vergangenen Jahres hat die Nachricht, dass die Firma Hippert den Steinbruch Schloss Thron bei Palzem erweitern will, Unruhe bei den Anwohnern ausgelöst. Denn der Steinbruch, in dem seit rund 30 Jahren mit Hilfe von Sprengungen Dolomit abgebaut wird, soll näher an den Ortsteil Kreuzweiler heranrücken, und zwar bis auf 540 Meter.